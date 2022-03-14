Анкара, 14 марта, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Еревану и Баку нужно проводить переговоры о мирном без участия посредников. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции по итогам дипломатического форума в Анталье.

U.S. Department of State Мевлют Чавушоглу

«На мой взгляд, в переговорах по мирному соглашению не должно быть необходимости в третьей стороне. Азербайджан и Армения должны сесть за один стол и провести переговоры», — сказал Чавушоглу.

Глава турецкого МИД отметил, что Анкара стремится к тому, чтобы в регионе была стабильность и нужно чтобы это понимание было в Ереване. Чавушоглу отметил, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян ранее на встрече с ним сказал, что армянская сторона готова начать мирные переговоры.

Стоит отметить, что в Армении ранее было создано «Освободительное движение», члены которого обвиняют правительство республики в стремлении подписать мирные договоры с Турцией и Азербайджаном на условиях, которые противоречат национальным интересам Армении.