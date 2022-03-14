Донецк, 14 марта, 2022, 10:16 — ИА Регнум. По словам представителя Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуарда Басурина, в настоящее время в регионе сложилась очень тяжелая гуманитарная ситуация. Он рассказал об этом 14 марта в эфире телеканала «Россия-24».

Andrew Butko Эдуард Басурин

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

"Ситуация не сказать, что аховая, но реально очень тяжелая. Например, укронацисты подожгли Адвеевский коксохимический завод. Это действующее химическое предприятие, снабжающее большую часть Авдеевки теплом. Но они его подожгли и никого туда не подпускают, никакие службы не могут подъехать», — сказал он.

Также Басурин указал на то, что в результате этого может произойти катастрофа, так как на указанном предприятии производится выделяющий много вредных химических веществ коксированный уголь и в случае, если облако этого дыма будет распространяться, оно накроет не только Авдеевку, но и Донецк.

«Лишний раз убеждаешься, что власть в Киеве о людях вообще не думает. Не только о Донбассе, о людях вообще не думает», — подчеркнул представитель НМ ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые формирования Украины устроили обстрел шахты в Киевском районе Донецка.