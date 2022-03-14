Уфа, 14 марта, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2021 года составил 105,1% в Башкирии. Об этом 14 марта сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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«Это высокий показатель. Мы в первый раз перешли психологическую отметку в 400 млрд рублей, всего объем инвестиций составил 419 млрд рублей», — пояснил Радий Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии разработали муниципальный стандарт по привлечению инвестиций.