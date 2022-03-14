Дубай, ОАЭ, 14 марта, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Российский рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) опубликовал видео на новую песню «12». Премьера ролика состоялась на YouTube-канале артиста 14 марта.

Скриншот YouTube Моргенштерн

В клипе артист затрагивает актуальную новостную повестку, а также рассказывает о собственном брате и нынешнем успехе. Съёмки работы проходили в Дубае (ОАЭ).

Напомним, что в ноябре 2021 года стало известно о том, что Моргенштерн тайно покинул территорию России из-за обвинений в продаже наркотиков в интернете. В настоящее время музыкант находится в ОАЭ.