Благовещенск, 14 марта, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В четыре села Благовещенского района Амурской области не ходили автобусы. Прокуратура потребовала организовать рейсы в Грибское, Удобное, Дроново и Передовое, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На остановке

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Администрация муниципалитета получила представление устранить нарушения прав этих населённых пунктов на транспортное обслуживание. Для жителей этих четырёх населённых пунктов организовали пассажирские перевозки в столицу региона Благовещенск.

«По результатам проверки прокуратура района внесла представление, которое рассмотрено, удовлетворено, нарушения устранены», — констатировали в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Амурской области намерены кардинально изменить подход к работе городских автобусов. Будут изменены маршруты, график движения транспорта станет жёстким.