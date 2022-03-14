Чита, 14 марта, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В Забайкалье мероприятия государственного надзора в лесах, а также надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций не всегда отвечают требованиям качества и своевременности. Многие из тех нарушений, что выявляются прокурорами, остаются вне поля зрения контролеров. Подробности сегодня, 14 марта, по итогам совместного расширенного заседания коллегий прокуратуры Забайкальского края и Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры сообщает телеграм-канал прокуратуры Забайкалья.

Пожар

Начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Руслан Фотин в основном докладе указал на то, что штат «Забайкаллесхоза» укомплектован на сегодняшний день только на 65%.

Более трети материальных ресурсов учреждения имеют повышенный уровень изношенности (от 60 до 100%), эксплуатируется более 30 лет. Кредиторская задолженность юридического лица превышает 30 млн рублей.

Штат «Читинской авиабазы» сформирован почти на 90%. Коэффициент кратности полетов составит 0,8 при необходимой 1,25 (выделено 350 млн при потребности в сумме 440 млн рублей). Повсеместно прокурорами вскрыты факты невыполнения филиалами «Забайкаллесхоза» государственного задания в части проведения профилактических контролируемых выжиганий, очистки лесных насаждений, прочистки противопожарных минерализованных полос.

В связи с бездействием подразделений «Забайкаллесхоза» и «Читинской авиабазы» по ремонту техники и оборудования, созданию условий для их хранения, укомплектованию средствами защиты, заполнением штатов меры реагирования приняли прокуроры 16 районов.

Как сообщало ИА REGNUM, также Забайкальская прокуратура оценила готовность к пожароопасному периоду региона, как недостаточную: требуется устранить нарушения, указанные более чем в 400 актах прокурорского реагирования и состоявшихся судебных решениях.

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