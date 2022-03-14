Кабул, 14 марта, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Группа афганских артистов, эмигрировавших в Иран после падения республиканского строя, даёт в стране концерты. Ансамбль Наджмуддина Каввали объявил, что проведёт концерты в Иране 16−18 марта.

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Информационное агентство Mehr сообщило, что группа Каввали проведёт концерты в «Андише Холл» в Центре искусств в Тегеране.

Асеф Хабиби, известный как «Соловей Герата», Джавад Табеш, ученик Альтафа Хусейна, известного чтеца каввали, и Абдул Кадир Азизи, ещё один исполнитель каввали, будут сопровождать группу.

Афганские певцы выступают в Иране на фоне того, что жестокое обращение полиции с афганскими артистами, писателями и другими иммигрантами уже попало в заголовки газет.

Ряд афганских певцов, бежавших в Иран, выражают надежду на то, что проведение этих концертов будет способствовать сопереживанию и сближению народов двух стран, и что афганские иммигранты в Иране не будут подвергаться унижениям и жестокому обращению.

Напомним, каввали — исполнение под музыку суфийской поэзии, популярное в Афганистане, Индии и Пакистане.