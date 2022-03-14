Париж, 14 марта, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен отправится на Корсику, чтобы «открыть цикл дискуссий» со всеми выборными должностными лицами, передает BFM TV.

Economie.gouv.fr Жеральд Дарманен

Правительство «выслушало запросы избранных должностных лиц Корсики об институциональном, экономическом, социальном или культурном будущем» Корсики, осуждая насилие последних дней и призывая к «безотлагательному возвращению к спокойствию».

Несколько человек получили ранения во время демонстрации. Пострадали 67 человек, в том числе 44 сотрудника полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции поприветствовал победу французских паралимпийских чемпионов.