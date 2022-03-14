Магас, 14 марта, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Трое сотрудников полиции в Ингушетии стали фигурантами уголовного дела о превышении полномочий с применением насилия и оружия. Они избили гражданина и обстреляли его автомобиль. Факт противоправных действий был установлен сотрудниками ФСБ и МВД по региону. По материалам, собранным коллегами из правоохранительных органов, Следственное управление СКР по Ингушетии возбудило уголовное дело.

Официальный сайт Госавтоинспекции Инспектор ГИБДД

Инцидент случился еще в начале 2022 года. Как уточнили в СК, 24 января полицейские «применили насилие в отношении 52-летнего водителя автомобиля марки «Хендай Солярис», а также использовали табельное огнестрельное оружие, производя выстрелы в указанный автомобиль и тем самым причинив ему повреждения».

Все произошедшее случилось ночью на стационарном посту ДПС в городе Магасе. Оснований для применения физического воздействия на водителя и для использования оружия у полицейских не было, считают в СКР. В случае подтверждения вины автоинспекторов, руководство МВД уволит их из органов, их непосредственное начальство также будет наказано.