Томск, 14 марта, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Томской области утверждён план действий по организованному пропуску паводковых вод. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, документ включает более 30 профилактических мероприятий и рассчитан на три весенних сезона.

Borovskr.ru Половодье

В частности, департамент защиты населения региона совместно с МЧС отвечает за разведку ледовой обстановки, взрывные работы в местах заторов льда и спасение людей с применением авиации. Доставка лекарств, продуктов питания и топливо для медучреждений в условиях половодья возложена на облздрав.

«Запасы продовольствия, резервов горюче-смазочных материалов и других предметов первой необходимости для населения будут обеспечивать местные администрации под контролем областного департамента потребительского рынка», — отметили в администрации.

Профильные службы должны проверять дамбы и другие подобные сооружения, а также объекты повышенной опасности ежегодно до 30 марта. Пункты временного размещения людей и места отгона скота должны быть определены к 1 апреля.