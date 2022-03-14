Оренбург, 14 марта, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Оренбургской области подвернут проверке овощехранилища. Вопрос их состояния, а также строительства и модернизации сельхозобъектов обсуждался на заседании правительства, сообщает пресс-служба губернатора.

PDPhotos Картофель

Чиновники отметили, что в муниципальных образованиях неактивно пользуются возможностью господдержки в форме субсидий на строительство хранилищ. На 2022 год запланировано строительство хранилища только в Александровском районе.

С 2019 по 2021 посевная площадь овощей в регионе увеличилась на 0,2 тыс. гектара, а средняя урожайность составила 263,1 ц/га, валовой сбор — 167,39 тыс. тонн. На 2022 год под овощи открытого грунта запланировано 6,6 тыс. гектара.

Посевная площадь картофеля за последние годы незначительно уменьшилась, но при этом существенно выросла урожайность по этой культуре. Она составила 183,98 ц/га, средний валовой сбор — 136,53 тыс. тонн (период 2019—2021 гг.). В 2022 году под картофель во всех категориях хозяйств будет отведено 9,5 тыс. гектара.

Главам районов, где отведены значительные площади под картофель, вместе с региональным минсельхозом поручено провести мониторинг состояния хранилищ и востребованности в новых подобных объектах.