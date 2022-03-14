Лондон, 14 марта, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Мультфильм «Энканто» получил награду BAFTA как лучший анимационный фильм 2021 года. Информация об этом появилась на сайте премии.

Кадр из мультфильма «Энканто» Мирабель Мадригаль, главная героиня мультфильма «Энканто»

Режиссёрами «Энканто» выступили Байрон Говард и Джаред Буш, сценаристом — Чариз Кастро Смит. Продюсерами мультфильма были Кларк Спенсер и Иветт Мерино, а автором песен и со-автором сюжета — Лин-Мануэль Миранда. На категорию «Лучший анимационный фильм» также были номинированы датский мультфильм «Побег», «Лука» от студии Pixar и «Митчеллы против машин» от Sony Pictures Animation.

ИА REGNUM напоминает, что церемония награждения премии BAFTA состоялась в ночь с 13 на 14 марта 2022 года. Награду за лучший фильм получила картина «Власть пса».