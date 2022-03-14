Финикс , США, 14 марта, 2022, 10:02 — ИА Регнум. «Финикс Санз» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 140:111.

Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, на счету которого 31 очко. В составе «Финикса» защитник Девин Букер сделал дабл-дабл из 30 очков и 10 результативных передач.

«Финикс» одержал 54-ю победу в 68 матчах и занимает первое место в турнирной таблице НБА. «Лейкерс» потерпели 38-е поражение в 67 играх и идут на 20-м месте.

Читайте также: Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» победить «Атланту»