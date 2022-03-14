Вашингтон, 14 марта, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают ракетный удар Ирана по Иракскому Курдистану. Об этом говорится в заявлении советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, опубликованном на сайте администрации США.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Это нападение было совершено на гражданскую резиденцию в Эрбиле, столице региона Курдистан, без каких-либо оснований», — подчеркнул Салливан.

Он добавил, что США осуждают «это посягательство на суверенитет Ирака и его региона Курдистан».

«Мы будем поддерживать правительство Ирака в привлечении Ирана к ответственности, и мы будем поддерживать наших партнёров по всему Ближнему Востоку в противостоянии аналогичным угрозам со стороны Ирана», — указал советник главы Белого дома

Он уточнил, что в результате обстрела Ираном ни один объект США на территории Ирака не был повреждён. Салливан также подчеркнул, что у Вашингтона нет причин считать, что ракетный удар был атакой Ирана против США.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 13 марта город Эрбиль в Иракском Курдистане на северо-востоке страны подвергся ракетному обстрелу с территории Ирана. Несколько ракет взорвались недалеко от строящегося здания генконсульства США. Некоторый ущерб был причинён офису телеканала Kurdistan24. Жертв нет, незначительные ранения получил один местный житель.

Ответственность за ракетный удар по Эрбилю взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Они пояснили, что удар был проведён «после недавних преступлений Израиля» и был нацелен на израильские секретные базы в Ираке.

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КСИР в очередной раз предупредил «преступный сионисткий режим», что враждебные действия израильской стороны получат жёсткий, решительный и разрушительный ответ.