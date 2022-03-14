Москва, 14 марта, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В ночь на 14 марта авиация и силы ПВО Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в ходе спецоперации российских ВС по денацификации Украины сбили четыре беспилотника киевских боевиков. Об этом 14 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

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Также он уточнил, что одним из сбитых украинских беспилотных летательных аппаратов был «Байрактар» турецкого производства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что за последние сутки продвижение войск Вооружённых сил РФ составило 11 км.