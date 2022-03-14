Санкт-Петербург, 14 марта, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Двое рабочих ОАО «Теплосеть» обварились в кипятке во время устранения дефекта в подвале дома на юге Санкт-Петербурга. По данному факту ведётся доследственная проверка. Об этом 14 марта сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Barnaul.org Ремонт теплосети

ЧП произошло глубокой ночью 13 марта во время производства работ по ремонту тепловых сетей у дома 15/2 по Будапештской улице Фрунзенского района города. Двое рабочих АО «Теплосеть» — мастер 3 эксплуатационного района и слесарь по обслуживанию теплосетей — получили термический ожог ног. Пострадавшие были госпитализированы в НИИ им. Джанелидзе.

«По данному факту следственными органами СК России по Санкт-Петербургу организована доследственная проверка, по результатам которой, будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Отметим, что в связи с происшествием также организовала проверку прокуратура Фрунзенского района. Надзорное ведомство оценит соблюдение требований трудового законодательства при проведении ремонтных работ со стороны АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.