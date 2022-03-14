Москва, 14 марта, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Москве при городском методическом центре открылся центр современной методики дошкольного и начального образования, сообщается на портале мэра столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

В течение учебного года в центре, созданного как коворкинговая зона, будут проводить командные тренинги и мастер-классы для воспитателей дошкольных групп и учителей начальных классов.

Открытие центра позволит обмениваться мнениями между воспитателями и учителями начальных классов, сделать уверенный шаг к системной работе и преемственности двух уровней образования и созданию совместных инициатив.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве по проекту голландского и российского архитектурных бюро построят детский образовательный центр «Летово».

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