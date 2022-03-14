В Забайкалье за сутки от COVID-19 привиты всего 187 человек
Чита, 14 марта, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 14 марта 2022 года, от коронавируса первым компонентом вакцины привиты 679 528 человек (всего +187 за сутки).
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Вакцина
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Также первый компонент вакцины получили 720 детей (данные не меняются более двух недель). Такие данные содержатся в сообщении пресс-службы правительства региона.
Известно, что 627 552 человек полностью вакцинированы (+217 за сутки) и 188 177 забайкальцев привиты повторно (+168 за сутки).
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