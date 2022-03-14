Сеул, , 09:59 — REGNUM Доля иностранных инвесторов на фондовом рынке Южной Кореи достигла шестилетнего минимума из-за ситуации на Украине и в преддверии ожидаемого повышения процентной ставки в США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Корейской биржи (KRX).

Фондовые рынки Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным, по состоянию на 11 марта иностранные инвесторы владели акциями южнокорейских компаний на сумму 666 трлн вон (~$538 млрд), что составляет 31,86% от всей рыночной капитализации.

В начале 2020 года показатель достигал 40%, в конце 2020 года опустился до 36,5%, а в конце 2021 года — до 33,55%.

В январе текущего года показатель подскочил до 34,2% в преддверии первичного публичного размещения акций производителя аккумуляторов, однако в начале этой недели он вновь упал до 31%.

Эксперты отмечают, что сокращение доли иностранных инвесторов на фондовом рынке Южной Кореи связано с ситуацией на Украине. Так, с 18 февраля по 11 марта иностранные инвесторы продали ценные бумаги на сумму 5,75 трлн вон (~$4,6 млрд), что превышает показатели чистых продаж за весь январь.

По словам аналитиков, продажи бумаг также были вызваны волнением рынка по поводу сигнала Федеральной резервной системы США об ужесточении политики.