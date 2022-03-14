Сеул, 14 марта, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Доля иностранных инвесторов на фондовом рынке Южной Кореи достигла шестилетнего минимума из-за ситуации на Украине и в преддверии ожидаемого повышения процентной ставки в США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Корейской биржи (KRX).

Иван Шилов ИА REGNUM Фондовые рынки

Согласно опубликованным, по состоянию на 11 марта иностранные инвесторы владели акциями южнокорейских компаний на сумму 666 трлн вон (~$538 млрд), что составляет 31,86% от всей рыночной капитализации.

В начале 2020 года показатель достигал 40%, в конце 2020 года опустился до 36,5%, а в конце 2021 года — до 33,55%.

В январе текущего года показатель подскочил до 34,2% в преддверии первичного публичного размещения акций производителя аккумуляторов, однако в начале этой недели он вновь упал до 31%.

Эксперты отмечают, что сокращение доли иностранных инвесторов на фондовом рынке Южной Кореи связано с ситуацией на Украине. Так, с 18 февраля по 11 марта иностранные инвесторы продали ценные бумаги на сумму 5,75 трлн вон (~$4,6 млрд), что превышает показатели чистых продаж за весь январь.

По словам аналитиков, продажи бумаг также были вызваны волнением рынка по поводу сигнала Федеральной резервной системы США об ужесточении политики.