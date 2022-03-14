Москва, 14 марта 2022, 09:58 — REGNUM За последние сутки продвижение войск Вооружённых силу России составило 11 км, заявили 14 марта представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга.
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Уточняется, что ВС РФ вышли на рубеж населённых пунктов Водяное, Сладкое, Степное, Тарамчук и Славное. За сутки продвижение составило 11 километров.
Конашенков подчеркнул, что наступление российских войск в ходе специальной военной операции России на Украине продолжается.