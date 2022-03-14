Москва, 14 марта, 2022, 09:58 — ИА Регнум. За последние сутки продвижение войск Вооружённых сил России составило 11 км, заявил 14 марта представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Mil.ru Игорь Конашенков

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Уточняется, что ВС РФ вышли на рубеж населённых пунктов Водяное, Сладкое, Степное, Тарамчук и Славное. За сутки продвижение составило 11 километров.

Конашенков подчеркнул, что наступление российских войск в ходе специальной военной операции России на Украине продолжается.