Биробиджан, 14 марта 2022, 10:01 — REGNUM В столице Еврейской АО дошкольные учреждения укомплектуют 32 новыми группами. Новые места будут открывать для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Биробиджана.
Читайте также: В детском саду столицы Еврейской автономии мёрзнут дети
Создание новых групп стало результатом анализа возможностей детских садов принимать дошкольников дополнительно. Учреждения доукомплектуют в мае-июне 2022 года, детей будут зачислять с июня по сентябрь.
Как сообщало ИА REGNUM, в дошкольном учреждении №3 в Биробиджане в некоторых помещениях низкая температура воздуха. К решению проблемы подключились чиновники.