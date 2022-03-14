Биробиджан, , 10:01 — REGNUM В столице Еврейской АО дошкольные учреждения укомплектуют 32 новыми группами. Новые места будут открывать для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Биробиджана.

Детский сад Yarregion.ru

Читайте также: В детском саду столицы Еврейской автономии мёрзнут дети

«На сегодняшний день численность детей, состоящих на учете для зачисления в детсады в возрасте от 2 месяцев до 3 лет — 1336 детей, из них: 906 в возрасте от 1,5 до 3 лет. В этом году мы планируем открыть 32 группы (883 места) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет», — отметила начальник управления образования мэрии Биробиджана Наталья Ерёменко.

Создание новых групп стало результатом анализа возможностей детских садов принимать дошкольников дополнительно. Учреждения доукомплектуют в мае-июне 2022 года, детей будут зачислять с июня по сентябрь.

Как сообщало ИА REGNUM, в дошкольном учреждении №3 в Биробиджане в некоторых помещениях низкая температура воздуха. К решению проблемы подключились чиновники.