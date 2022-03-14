Улан-Удэ, 14 марта, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Бурятия получит из федерального бюджета 1 млрд рублей дополнительно на ремонт трёх мостов на федеральной трассе Р258 «Байкал». Об этом рассказал руководитель Росавтодора Роман Новиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Будут отремонтировали мосты через реки Большая Ивановка, Клюевка и Толбажиха. Ремонтные работы начнутся уже в этом году, а завершиться должны по планам к 2024 году.

«Продолжается работа над двумя крупными проектами — строительство третьего моста через Уду, а также строительство дороги Улан-Удэ — Курумкан», — добавили в правительстве.

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