Ростов-на-Дону, , 09:56 — REGNUM Ростовские власти установили порядок работы крематория и правила проведения кремации. Документ размещён на сайте городской администрации, передаёт ИА REGNUM.

Крематорий Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно постановлению за подписью сити-менеджера областного центра Алексея Логвиненко, на кремацию отводится три дня. При этом ответственный за погребение может подать заявление о продлении срока кремации — до 14 дней. Капсула с прахом должна быть выдана на следующий день после кремации.

Для проведения кремации необходимо подтверждение отсутствия у покойного кардиостимулятора и предметов из полимерных материалов, алюминия или его сплавов, гроб должен соответствовать нужным параметрам.