Чита, 14 марта, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Забайкальская прокуратура оценила готовность к пожароопасному периоду региона, как недостаточную: требуется устранить нарушения, указанные более чем в 400 актах прокурорского реагирования и состоявшихся судебных решениях. Подробности по итогам расширенного заседания коллегий прокуратуры Забайкальского края и Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры 14 марта сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

LoggaWiggler Пожар

В ходе коллегии отмечены отдельные положительные результаты работы уполномоченных органов и организаций. В частности, подготовка к пожароопасному периоду началась еще в сентябре прошлого года. В состав Сводного плана тушения пожаров включено более 2,5 тыс. человек и 1 тыс. единиц техники. По сравнению с прошлым годом финансирование соответствующих мероприятий увеличено на сумму более 600 млн рублей.

Заключены контракты на авиапатрулирование лесов — в мониторинге и тушении будут задействованы 16 авиабортов, они оборудованы средствами видеофиксации. Подписано свыше 150 договоров с организациями и арендаторами на привлечение сил и средств 2-го и 3-го эшелонов.

Проведены аукционы по закупке горюче-смазочных материалов, средств защиты, продуктов питания. К настоящему моменту почти полностью (в объеме 99%) выполнен ремонт техники, осталось 24 единицы. Планируется приобретение дополнительного оборудования для тушения пожаров в темное время суток.

Последние два года активно обновляется лесопожарное оборудование, техника и инвентарь. Только по национальному проекту в 2021 году приобретено 70 единиц лесопожарной и лесовосстановительной техники. В 2022 году заключены контракты на приобретение одной единицы техники, а также свыше тысячи предметов специнвентаря — это зажигательные аппараты, ранцевые огнетушители, воздуходувки, мотопомпы, резервуры для воды, рации и так далее.

Комиссии минприроды края до 20 марта планируют завершить проверки всех подразделений «Забайкаллесхоза», «Читинской авиабазы» и «Управления лесничествами».

Как сообщало ИА REGNUM, только за 9 марта в Забайкалье произошло более двух десятков природных пожаров.

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