Новосибирск, , 09:54 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников перешёл из Facebook и Instagram в Telegram. Об этом сегодня сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».

Андрей Травников Kremlin.ru

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"Создаю ещё один канал информирования жителей Новосибирской области о событиях в регионе — телеграм-канал. Он называется «Травников Андрей». Предлагаю подписываться, я там буду размещать самую оперативную информацию о всех событиях и решениях правительства Новосибирской области», — прокомментировал решение Травников.

Напомним, ранее Андрей Травников отказался от страниц в Facebook и Instagram.