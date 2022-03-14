Москва, 14 марта, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Центральный банк России принял решение изменить порядок расчета и публикации официальных курсов иностранных валют (доллара и евро) к рублю, сообщается на на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Обмен валюты

Так, ЦБ установит официальный курс доллара на основе данных Московской биржи о среднем курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 16:30 по мск. Ранее период расчета составлял 10:00—11:30 мск.

По мнению регулятора, расширение временного диапазона расчета курса валют позволит учесть большее количество сделок в течение дня.

Официальный курс евро к рублю будет устанавливаться так же, как и курсы других иностранных валют по отношению к рублю, что упростит порядок установления и публикации официальных курсов.

ИА REGNUM сообщало, Банк России принял решение не возобновлять торги в период с 14 по 18 марта на Московской Бирже в секции фондового рынка.

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