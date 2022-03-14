Центробанк РФ меняет порядок расчёта курсов доллара и евро
Москва, 14 марта, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Центральный банк России принял решение изменить порядок расчета и публикации официальных курсов иностранных валют (доллара и евро) к рублю, сообщается на на сайте регулятора.
Так, ЦБ установит официальный курс доллара на основе данных Московской биржи о среднем курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 16:30 по мск. Ранее период расчета составлял
По мнению регулятора, расширение временного диапазона расчета курса валют позволит учесть большее количество сделок в течение дня.
Официальный курс евро к рублю будет устанавливаться так же, как и курсы других иностранных валют по отношению к рублю, что упростит порядок установления и публикации официальных курсов.
ИА REGNUM сообщало, Банк России принял решение не возобновлять торги в период с 14 по 18 марта на Московской Бирже в секции фондового рынка.
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