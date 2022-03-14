Донецк, 14 марта 2022, 09:51 — REGNUM Украинские боевики выпустили шесть мин калибра 120 мм по Петровскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 09:10 мск и производился со стороны населенного пункта Марьинка.
Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки вооружённые силы Украины 24 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.
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