Санкт-Петербург, 14 марта, 2022, 09:55 — ИА Регнум. На праздничное оформление Санкт-Петербурга к Дню Победы потратят 37 млн рублей. Соответствующие лоты 11 марта появились на сайте госзакупок.

Дарья Драй ИА REGNUM Украшение Петербурга к 9 мая (архивное фото)

При этом конкурс на оформление города к 9 мая разбили на два тендера, где первый оценили в 20,3 млн рублей, а второй — в 16,7 млн. По первой закупке Петербург получит различные праздничные украшения. В их числе эмблемы с различными воинскими орденами, Знамёна Победы, флаги России, плакаты и ленты с соответствующей символикой.

Согласно содержанию самого плана по украшению города, исполнитель должен будет предоставить технически подготовленное оборудование не позднее 22 апреля 2022 года. Затем, начиная со следующего дня и заканчивая в 6:00 мск 8 мая, украшения будут установлены в городе. А вот демонтаж будет проходить позднее и затянется на неделю, с 10 по 17 мая.

Отметим, в этом году в Санкт-Петербурге, как и в других регионах России, отпразднуют 77-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне.