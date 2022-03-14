Ташкент, 14 марта, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) и Интерпол разработают план совместной работы по борьбе с терроризмом. Об этом информирует 14 марта пресс-служба РАТС.

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Директор исполкома РАТС ШОС Руслан Мирзаев и директор по контртерроризму Интерпола Грегори Хайндс обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного структурами в 2014 году.

Они договорились «выработать и согласовать в установленном порядке план сотрудничества в рамках вышеупомянутого меморандума», указано в сообщении.

Представители двух организаций также обсудили возможный обмен опытом по улучшению методик розыска, обнаружению маршрутов иностранных боевиков-террористов, выявлению потенциальных угроз безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2014 года РАТС ШОС и Интерпол подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на расширение сотрудничества в вопросах борьбы с терроризмом.

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