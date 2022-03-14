Париж, , 09:50 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовал победу французских паралимпийских чемпионов. Об этом глава государства написал в Twitter.

Эмблема Паралимпийских игр Government.ru

Франция завоевала 7 золотых медалей, 3 серебряных и 2 бронзовых.

«Без сомнения, наши паралимпийские чемпионы возвращаются во Францию, совершив подвиги и прославив наше знамя! Поздравляю всю команду. Мы гордимся», — написал Эммануэль Макрон в Twitter.

Зимняя Паралимпиада — 2022 завершилась в Пекине 13 марта. Франция заняла четвертое место в медальном зачёте. Первое место занял Китай, завоевав 18 золотых медалей. Второе место принадлежит Украине с 11 золотыми медалям, а третье — Канаде. Атлетов из России и Белоруссии на Паралимпиаде в этом году не было.