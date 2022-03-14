Баргузинский район, Бурятия, , 09:49 — REGNUM В селе Максимиха Баргузинского района Бурятии прошёл международный фестиваль скорости «Байкальская миля». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, на лёд Байкала вышли 70 единиц техники, 94 команды и более 500 участников команд, в том числе из-за границы.

8a8621b7da20de61e5bf79eef5abae Правительство Бурятии

По словам зампреда правительства Ивана Альхеева, фестиваль стал также мероприятием экологических и социальных инициатив. В 2021 году по его итогам было собрано 1,3 млн рублей на строительство спортивной площадки для центра помощи детям в посёлке Баргузин.

В этом году автогонщики предложили принять участие в новой экологической инициативе — высадке саженцами хвойных деревьев.

«Этот вопрос будет прорабатываться в ближайшее время совместно с Минприроды Бурятии и руководством района», — добавили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичное мероприятие в соседней Иркутской области — фестиваль «Дни скорости на льду Байкала» был признан опасным для жизни и здоровья граждан.

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