Тбилиси, , 09:47 — REGNUM Власти Грузии не указывают предпринимателям, в какой стране им приобретать товары. Об этом заявил на брифинге министр экономики Грузии Леван Давиташвили.

Пшеница Government.ru

«Часто слышен вопрос — если не Украина, то где что будете покупать, почему покупаете в России и так далее. Всё это делает частный сектор», — отметил глава минэкономики.

Давиташвили добавил, что промышленную продукцию, которую запретили экспортировать в России, Грузия будет получать из Китая. Если российскую пшеницу не получится приобретать, то планируется ввозить её из Казахстана.

Напомним, ранее правительство РФ запретило экспортировать из страны более 200 наименования товаров. В том числе до 31 августа был приостановлен экспорт пшеницы.

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