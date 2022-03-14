Москва, 14 марта, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Москва не видит оснований для отправки миротворцев ООН на Украину, в повестке дня Совета Безопасности организации этого вопроса пока нет. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичев.

Nikita Dezhurny МИД России

«Дальнейший ход урегулирования ситуации будет зависеть от готовности украинской стороны на поиск компромиссов. Таким образом, нынешнее положение дел не предусматривает какого-либо подключения миротворческого контингента всемирной Организации», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля началась специальная военная операция ВС России по денацификации и демилитаризации Украины.