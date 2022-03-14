* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:45 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщили, что они арестовали четырех человек в связи с убийством восьми врачей, проводивших вакцинацию от полиомиелита в афганской провинции Кундуз. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Убийство

Они добавили, что задержанные убили врачей по приказу Фронта сопротивления, но Фронт опроверг это утверждение, заявив, что они были «замучены талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

«Задержанные признались в совершении преступления и заявили, что стреляли во врачей по приказу своих лидеров из Фронта сопротивления», — сказал «Франс Пресс» кари Убайдулла Абеди, пресс-секретарь полиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кундузе.

По словам кари Убайдуллы, задержанные также признались, что «получили деньги» за убийство врачей.

Около двух недель назад неизвестные убили семь врачей, проводивших вакцинацию от полиомиелита в провинции Кундуз и ещё одного в Тахаре. При этом четыре жертвы — женщины.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвинили в убийстве Фронт сопротивления, но Фронт отверг обвинения, заявив, что «ответственность за убийство врачей несёт «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«К сожалению, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) привыкли к совершению подобных преступлений. Раньше они объявляли врачей шпионами, а теперь после совершения преступления начинают рассказывать небылицы и лгать. У нас есть точная информация о том, что врачи в Кундузе были замучены самими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил Afghanistan International представитель фронта Себгатулла Ахмади.

Убийство этих врачей вызвало широкую реакцию. Осуждая инцидент, ООН и ВОЗ заявили, что нападения на медицинских работников, вакцинировавших от полиомиелита, наносят большой вред афганским детям.

Афганистан и Пакистан — единственные страны в мире, в которых всё ещё наблюдаются случаи заболевания полиомиелитом.