Иркутск, , 09:45 — REGNUM Новый сорт картофеля «Бабр» вывели учёные Иркутского государственного аграрного университета им. А.А. Ежевского в рамках работы по импортозамещению. Подробности 14 марта сообщает телеграм-канал правительства региона.

Картофель (сс) sbj04769

Средняя урожайность «Бабра» — 234 ц/га. Это выше стандарта на 36 ц/га. Возможная максимальная урожайность составит 387 ц/га. Сорт устойчив к золотистой картофельной нематоде и фитофторозу. В этом сезоне новый сорт картофеля пройдет необходимые для регистрации испытания.

«Сегодня нам предстоит в кратчайшие сроки мобилизовать все ресурсы для импортзамещения преимущественно в отраслях агропромышленного комплекса, а научные организации должны быть центром разработки новых отечественных технологий для их внедрения», — подчеркнул Губернатор Игорь Кобзев.

В 2022 году подготовлено к посадке 15,29 тыс. тонн семенного картофеля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области по итогам 2021 года с каждого убранного гектара сельхозорганизациями получено в среднем по 213 ц картофеля, это на 15% превосходит урожайность предыдущего периода.

В 2022 году на государственную поддержку агропромышленного комплекса Иркутской области будет направлено свыше 3,5 млрд рублей.

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