Санкт-Петербург, 14 марта, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Пожарные нашли тело женщины и ребенка на пепелище в квартире в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом 14 марта сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

76.mchs.gov.ru Пожар

Пожар произошел утром в понедельник, 14 марта. Около семи часов утра в двухкомнатной квартире дома 35 по улице Маршала Тухачевского загорелась обстановка на площади пять квадратных метров.

«В 07:26 пожар локализован. На пожаре погибли два человека», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, жертвами пожара стали женщина и ребенок.