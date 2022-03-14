Канберра, 14 марта, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В последнее время в Австралии поднялась широкая волна критики в адрес федерального правительства и Сил обороны страны, поскольку многие считают, что власти не отреагировали на недавние наводнения в Новом Южном Уэльсе и Квинсленде должным образом. Однако, по словам премьер-министра страны Скотта Моррисона, эти утверждения не соответствуют действительности, передает телеканал Nine News.

Kristy Robinson Скотт Моррисон

Так, в ходе пресс-конференции 14 марта Моррисон сказал, что отличия от предыдущих мер реагирования на недавние наводнения показали, что «уроки были извлечены».

«Когда в 2011 году в Брисбене произошло наводнение, Силы обороны Австралии и все другие агентства, вовлеченные в борьбу с этими ужасным наводнениям, отреагировали решительно … Когда две недели назад в Брисбене произошло наводнение, мы увидели, что военные Сил обороны Австралии выехали на место на неделю раньше, а их численности была в четыре раза больше», — заявил Моррисон.

Более того, отметил премьер-министр страны, практика непосредственного включения военных в штабы спасательных ведомств убрало необходимость согласования действий, поскольку теперь они готовят планы по спасению с гражданскими служащими напрямую.