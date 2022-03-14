Сидней, Австралия, 14 марта, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Министр здравоохранения штата Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии) Брэд Хаззард 14 марта в эфире телеканала Nine News разозлился после того, как ведущий начал задавать вопросы о работе ведомства Хаззарда по ликвидации наводнения в штате.

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Министр вышел из себя, когда его спросили: «Кто же облажался?«

»Я не буду это комментировать, я буду говорить о ковиде … Меня пригласили на интервью, чтобы обсудить ковид, что я и собираюсь сделать», — ответил Хаззард.

«Но речь идет о правительстве, членом которого вы являетесь. Вы один из высокопоставленных членов этого правительства», — парировал ведущий.

На это Хаззард заявил, что он «уже ответил на этот вопрос», добавив, что «попытка возложить вину на самом деле бесполезна».