Ульяновск, , 09:42 — REGNUM В Заволжском районе Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту поджога транспортных средств. Правоохранители считают, что подозреваемый решил поджечь машины, чтобы скрыть улики. Об этом сообщает УМВД России по Ульяновской области

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Преступление было совершено на проспекте Ленинского Комсомола в Ульяновске. Под подозрение попал 29-летний ульяновец.

Следствием предварительно установлено, что горожанин во время прогулки решил прокататься на припаркованном автомобиле ВАЗ — 21 102, но после проникновения в салон не смог завести машину.

«Чтобы избавиться от оставленных улик, злоумышленник проник в соседний автомобиль ГАЗ, достал канистру с бензином, облил и поджог оба автомобиля», — полагают в полиции, уточняя, что ульяновец хотел скрыть свои отпечатки пальцев.

По данному факту заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Ульяновске задержали подозреваемого в поджоге подъездов трёх многоквартирных домов по улице Автозаводская. В совершении преступления подозревают жителя одной из многоэтажек, пострадавших из-за пожара.

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