Канберра, 14 марта, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В настоящее время цена на бензин в Австралии неуклонно повышается, а многие граждане и даже местные власти призывают федеральное правительство страны задуматься над снижением акцизного сбора с каждого продаваемого литра топливо. Однако, отвечая на вопросы журналистов 14 марта на пресс-конференции, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отказался обсуждать тему снижения акцизов, передает телеканал Nine News.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

«Вопросом бюджета будем заниматься позже в этом месяце», — заявил Моррисон.

Ранее депутаты от Либеральной партии Австралии и премьер-министр штата Южная Австралия Стивен Маршалл призвали правительство Моррисона снизить акцизы на бензин.

«Мы хорошо осведомлены о том, что происходит с ценами на бензин… Как я уже сказал, бюджет будет готов через пару недель, и именно тогда будут сделаны объявления обо всех вопросах, связанных с бюджетом», — сказал Моррисон.