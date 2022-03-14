Элиста, , 09:40 — REGNUM В Элисте в Пушкинском сквере открыли памятник народному поэту Калмыкии Давиду Кугультинову. Событие приурочено к 100-летней годовщине со дня рождения мастера пера.

Золотые ворота в парке «Дружба» в Элисте, Калмыкия Александр Юхименко

«Уверен, что жители и гости Калмыкии, прогуливаясь по Пушкинскому скверу, будут не только любоваться памятником Кугультинову, но получать здесь вдохновение, думать о высоком и настраиваться на созидание», — отметил глава республики Бату Хасиков.

Автором памятника стал почётный гражданин Калмыкии Салават Щербаков. Он точно передал образ Давида Кугультинова.

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