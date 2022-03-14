Чита, , 09:39 — REGNUM Правительство России направило более 64 миллионов рублей Забайкалью на капремонт школ и детских садов

Капремонт Иван Шилов © ИА REGNUM

На капитальный ремонт школ и детских садов Забайкалья, которые были повреждены из-за паводков в 2021 году, правительство России направило более 64 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Федеральное финансирование предусмотрено на капитальный ремонт 18 детских садов и школ. Все работы завершатся в 2022 году. Деньги поступят из резервного фонда правительства страны.

Напомним, в результате обильных осадков в июне-июле пострадало 17 районов края, где объявлялись режимы ЧС. Всего в зонах подтопления оказалось почти 2700 домов, 3360 домохозяйств лишились урожая и поголовья скота. Паводками было размыто 555 километров автомобильных дорог, разрушен 71 мост, 148 объектов социальной инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти региона извещали, что Забайкалье в 2022 году рассчитывает произвести капитальный ремонт 21 школы по госпрограмме.

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