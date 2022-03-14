Томск, , 09:38 — REGNUM За минувшую неделю жители Томской области собрали более 10 тонн гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Гуманитарная помощь для беженцев из ДНР и ЛНР. Республика Алтай Ресурсный центр добровольчества «Сила Алтая»

В составе помощи — более 8 тонн продуктов питания с длительным сроком хранения, по 1 тонне предметов личной гигиены и одежде, а также около 400 кг канцелярских принадлежностей и игрушек для детей.

Как отмечается, пункты сбора помощи работают в Томске, Северске, в администрациях районов и поселений, а также в центрах социальной поддержки населения. Организованы также мобильные пункты.

«В качестве гуманитарной помощи можно приносить продукты, детское питание, средства личной гигиены, канцелярию, постельные принадлежности, одежду и обувь, игрушки, средства индивидуальной защиты», — отметили в администрации.

Читайте ранее в этом сюжете: Томские студенты отправятся на помощь беженцам из ДНР и ЛНР