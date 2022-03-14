Донецк, 14 марта 2022, 09:37 — REGNUM Украинские боевики устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом заводе в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 14 марта сообщили в Народной милиции ДНР.
Отмечается, что тушение пожара невозможно в связи с блокированием подъездов к заводу экстренных служб боевиками «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и 25-й воздушно-десантной бригадой ВСУ.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве обороны России заявили, что боевики «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заминировали цеха завода «Азовсталь».