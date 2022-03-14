Канберра, 14 марта, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Правительство Австралии во главе с премьер-министром Скоттом Моррисоном продолжает отрицать огромное влияние изменения климата на жизни простых австралийцев. Об этом лидер оппозиции Энтони Альбаниз заявил в интервью телеканалу Nine News.

Климат

В случае его прихода к власти после майских парламентских выборов, заверил политик, «климатическим войнам» придет конец.

Глава лейбористов Альбаниз отметил, что правительство Моррисона уже более не может игнорировать реальность изменения климата.

Так, лидер оппозиции заявил, что экстремальные погодные явления, такие как недавние наводнения и лесные пожары 2019—2020 годов, случаются с большей интенсивностью на австралийском континенте, а их экономические последствия оцениваются в миллиарды долларов.

«У нас все больше экстремальных погодных явлений, они более интенсивны, они происходят чаще. Нам нужно правительство, которое готово на это реагировать. Только лейбористы положат конец климатическим войнам», — сказал политик.