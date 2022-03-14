Москва, , 09:35 — REGNUM За неделю нефть подешевела на 4,69%, до $112,39 за баррель. Максимум зафиксирован на отметке $133 за баррель, с которого падение составило 17%, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Нефть Greenday.ie

Покупатели стали фиксировать прибыль на заявлениях Белого дома распечатать стратегические резервы и отправить нефть на внешний рынок.

США ввели запрет на импорт нефти и других энергоносителей из России в рамках нового ужесточения санкций. ЕС от эмбарго отказался.

В 2021 году товарооборот России с США увеличился на 44,09% составив 34,4 млрд долларов США.

Наибольший прирост экспорта России в США в 2021 году по сравнению с 2020 годом наблюдался по группе: топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные — рост на $3,4.

Добыча нефти в США сохраняется на уровне 11,6 млн баррелей в сутки. Согласно последним данным Baker Hughes, число буровых на нефть выросло на восемь единиц, до 527 шт., число буровых на газ — на пять единиц, до 135 шт.

Россия является крупнейшим в мире экспортером нефти, поэтому ограничения в отношении поставок из России потребуется время на наращивание производства и экспорта со стороны других участников.

Сегодня, 14 марта, на торгах в Азии нефть торгуется ростом на уровне $110. К закрытию ожидается восстановление до $115.

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