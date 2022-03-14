Юные кемеровчане победили на первенстве России по хоккею с мячом
Кемерово, 14 марта, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Воспитанники кемеровской Спортивной школы олимпийского резерва победили в финале первенства России по хоккею с мячом среди юношей 2005 года рождения. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.
(сс) Anemone Nemorosa
Хоккей с мячом
«Кроме того, кемеровчанин Павел Филаткин был признан лучшим нападающим турнира, а Айдар Нестеров — лучшим вратарём», — подчеркнули в городской администрации.
Уточняется, что в турнире, который проходил в Кирове, участвовали восемь команд.