Кемерово, 14 марта, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Воспитанники кемеровской Спортивной школы олимпийского резерва победили в финале первенства России по хоккею с мячом среди юношей 2005 года рождения. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

(сс) Anemone Nemorosa Хоккей с мячом

«Кроме того, кемеровчанин Павел Филаткин был признан лучшим нападающим турнира, а Айдар Нестеров — лучшим вратарём», — подчеркнули в городской администрации.

Уточняется, что в турнире, который проходил в Кирове, участвовали восемь команд.