Сидней, Австралия, , 09:35 — REGNUM Распространение японского энцефалита в самом населенном штате Австралии Новом Южном Уэльсе до сих пор не остановлено. Об этом стало известно 14 марта после того, как представители местного министерства здравоохранения подтвердили, что уже шестой житель в регионе заразился инфекцией, передает телеканал Nine News.

Комар Day Donaldson

Напомним, что на прошлой неделе министерство здравоохранения Нового Южного Уэльса подтвердило первую смерть в результате заражения японским энцефалитом. В настоящее время официальные лица призывают людей принять меры предосторожности против укусов комаров, которые могут распространять инфекцию.

Новый зараженным был признан мужчина на седьмом десятке жизни. В настоящее время он находится в одной из больниц соседнего штата Виктория.

В ведомстве заявили, что еще «несколько» человек проходят тестирование на наличие японского энцефалита.